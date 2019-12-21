إجبار مزارعي كيسان على مغادرة أراضيهم وتهديدهم بالاعتقال

بيت لحم – الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من مزارعي قرية كيسان شرق بيت لحم على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاعتقال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم، ثم أجبروهم تحت تهديد السلاح بمغادرتها، وعدم العودة اليها، الا من خلال تصريح من قبل الأمن الإسرائيلي في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، والا سيتعرضون للملاحقة القانونية والاعتقال.

وأضافت، ان أصحاب الأرض البالغة 100 دونم لديهم فيها أوراق ثبوتية بملكيتها، ويقومون بزراعتها منذ سنوات بالقمح والشعير، لافتا إلى أن رعاة الأغنام يواجهون بطش المستوطنين بالاعتداء وإطلاق الكلاب عليهم.