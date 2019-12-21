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التعليم تستقبل وفداً من الأمانة العامة المتابع لمسابقة أفضل مركز خدمة حكومي

21 كانون أول / ديسمبر 2019 01:30

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غزة- الرأي

استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي وفداً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء  والمكلف بمتابعة مسابقة أفضل مركز خدمة حكومي، حيث ضم الوفد أ. سعيد صافي أ. عبد الله اصليح.

وكان في استقبالهما مدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير دائرة التصديقات ومعادلة الشهادات أ. مصطفى بركات، ومدير عام الامتحانات أ. جمال يوسف، ومدير دائرة الامتحانات أ.عائد الربعي، ورئيس قسم التوثيق أ.آمال حمادة.

وتم خلال اللقاء استعراض مسابقة أفضل مركز  خدمة حكومي  التي تطلقها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهادفة لتجويد العمل في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، حيث تشارك الوزارة في المسابقة من خلال مجال عملها في تصديق الشهادات  الجامعية وشهادات الثانوية العامة في مراكز التصديقات في الوزارة والمديريات

ورحب حماد بالحضور مؤكداً  أن وزارة التعليم  على تماس مع جمهورنا الكريم ولديها العديد من المراكز الخدماتية التي تقدم الخدمات بجودة عالية، وهناك حرص على تطوير العمل الميداني والمحوسب بشكل مستمر لتنال رضى واستحسان الجمهور وتقديم الخدمة بالسرعة والجودة العالية.

وتحدث حماد عن  الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تقديم الخدمات على صعيد التعليم العام والعالي ومنها تصديق الشهادات حيث هناك جودة وسرعة في العمل.

و عبّر  أعضاء لجنة الأمانة العامة عن سعادتهم وإعجابهم بالخدمات النوعية المقدمة من الوزارة خاصة في مجال تصديق الشهادات مؤكدين استمرار العمل وتطويره نحو خدمة مجتمعنا الفلسطيني.

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