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بلدية خان يونس تنظم لقاء توعية حول "الأمراض المستعصية"

21 كانون أول / ديسمبر 2019 01:47

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غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع المجالس الشبابية لقاء توعية حول مرض "السرطان" بمشاركة عضو المجلس البلدي د. سميحة شاكر، ومسئولة وحدة المرأة الطفل بالبلدية أ. تغريد شعت، والحكيمة أ. إيمان بركة، والمتطوعات بدائرتي العلاقات العامة والصحة والبيئة، حيث استفاد منه النساء العاملات في المؤسسات المجتمعية والهيئات الشبابية والناشطات وموظفات البلدية.

ويأتي تنفيذ اللقاء ضمن جهود بلدية خان يونس الرامية إلى توطيد علاقاتها المختلفة في المجتمع بكل مكوناته، وذلك بهدف إحداث التنوير المجتمعي وتثقيف المواطنين والنساء على وجه الخصوص بمخاطر من الأمراض الصعبة ومنها مرض "سرطان الثدي" لأخذ التدابير الوقائية اللازمة واستخدام الطرق الغذائية السليمة للحد من انتشاره واكتشاف المبكر له.

 وقدمت المتحدثات في اللقاء مفهوم مبسط عن المرض ومخاطرة على صحة الإنسان وأهم أعراضه وأسبابه والفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وضرورة اتباع الأنظمة الصحية  لمجابهة المرض، مشيرين إلى وجود مسببات متعددة ومنها الإفراط في السهر وكذلك عدم إكتفاء الجسم من ساعات النوم الطبيعية لكل مرحلة عمرية،  الكثير وضرورة الفحص المبكر بشكل دوري للحفاظ على سلامة النساء والاهتمام بالجوانب الصحية والغذائية التي تساعد على تجنب حصول هذا المرض بالإضافة إلى التحذير من الأغذية  غير الصحية التي تزيد من فرصة احتمالية المرض .

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