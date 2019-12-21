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مدينة أريحا الصناعية

21 كانون أول / ديسمبر 2019 04:50

مدينة أريحا الصناعية الزراعية
مدينة أريحا الصناعية الزراعية

يقع مشروع مدينة اريحا الصناعية الزراعية  على مساحة 615 دونم  في الطرف الجنوبي لحدود بلدية اريحا في اراضي النبي موسى في منطقة السيح. 

ولقد جاء مشروع مدينة اريحا الصناعية الزراعية كواحد من اهم مشاريع محافظة اريحا والاغوار ومن خلال مجموعة المشاريع الهادفة لاحياء الاغوار الفلسطينية المهددة بالمصادرة والاستيطان والتي قدمت بدعم من الحكومة اليابانية تحت عنوان “ممر السلام والازدهار” وبالتالي فان مشروع المدينة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا يشكل نموذجا هاما في تنية المشاريع الاقتصادية وقصة نجاح تحتاج للدعم المتواصل من جميع الاطراف.

وتهدف المدينة الصناعية الزراعية في اريحا  الى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنظيم قطاع الصناعة  الزراعية واخراجها من حالة العشوائية الى حالة النظام والقانون كما ويهدف  لخلق أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك استقطاب  الاستثمارات المحلية والاجنبية ذات العلاقة بالصناعات الزراعية وذلك لتمية قطاع الزراعة  في المحافظة وتشجيع المزارعين على زيادة محاصيلهم الزراعية من خلال استيعاب الفائض منها في مصانع المدينة الصناعية . 

وتم اختيار شركة أريحا لتطوير وادراة وتشغيل المدينة الصناعية الزراعية  كشركة مطورة وتم منحها الامتياز حسب قانون الهيئة رقم 10 لعام 1998  لتطوير وتشغيل وادارة المنطقة  بتاريخ 12 حزيران 2012.

والجهة المانحة هي الحكومة اليابانية ضمن اطار مبادرتها “ممر السلام والازدهار".

وتستهدف المنطقة اي استثماريتعلق بشكل ما بالصناعات الزراعية والخدمات ذات العلاقة . وفي حال وجود خلط او عدم تحديد لعمل او صناعة ما فيما اذا كان يقع ضمن المجال المقرر ام لا تقوم الهيئة والمطور بمراجعة التفاصيل المتعلقة بمجال الاعمال الصناعية الزراعية لتقرير ذلك.

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