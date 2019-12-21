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الاردن تُسيّر قافلة مساعدات إلى قطاع غزة

21 كانون أول / ديسمبر 2019 08:22

مساعدات اردنية
مساعدات اردنية

وكالات-الرأي:

سيّرت "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية" قافلة مساعدات إنسانية بالتعاون مع "القوات المسلحة الأردنية" إلى قطاع غزة.

وتتكون هذه القافلة من 7 شاحنات تحمل على متنها أدوية ومستلزمات طبية بتبرع من منظمة "النداء الفلسطيني الموحد"، وجمعية "الوئام الخيرية".

وسيتم تسليم هذه القافلة إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري في غزة.

وقال مستشار الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية رجب زبيدة، "إن الهيئة مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لتسيير قوافل المساعدات إلى الأخوة الأشقاء في فلسطين، وأيضاً في استقبال التبرعات النقدية والعينية من المتبرعين من مختلف القطاعات بما يتناسب مع الاحتياجات التي ترد من المستشفى الميداني العسكري الأردني في القطاع".

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