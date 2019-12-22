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كلوب: تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم للأندية تكريم لمصر

22 كانون أول / ديسمبر 2019 04:21

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن تتويج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للاندية يعد تكريما لمصر.

وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بالفوز بهدف دون رد حمل توقيع روبرتو فيرمينو في الوقت الإضافى بعد نهاية الأصلى بالتعادل السلبي.

وحصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أدائه المميز اليوم وأمام مونتيري في نصف النهائي.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: "محمد صلاح لم يأت هنا لأجل الجوائز الفردية، انه هنا لمساعدة الفريق، نعم فاز بها تكريماً لبلده مصر، وهذا أمر عادي تماما، لكن بصراحة كان محمد جاهزاً للغاية رغم انه لم يُشارك كثيراً بالأسابيع الماضية مثل البقية".

أضاف: "الفوز باللحظات الأخيرة يعتبر نقطة قوة، لا نحب ذلك لكنه أحياناً يكون ضروريّاً للغاية بالنظر لمستوى المباراة، لقد كانت أهداف مهمة جداً وعندما تؤمن بفرصتك فأنت تؤمن بها طوال المباراة وهذا ما فعلناه".

ورفع ليفربول رصيده إلى 3 ألقاب هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين على الترتيب.

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