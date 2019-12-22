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ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس 4-1 في الدوري الاسباني

22 كانون أول / ديسمبر 2019 04:23

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حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه فريق ألافيس بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني. 

اهداف برشلونة ضد ألافيس

سجل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان أول أهداف البارسا في الدقيقة 14 ثم أضاف التشيلي أرتورو فيدال الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الاول بثنائية نظيفة للبارسا.

في الشوط الثاني قلص بيري بونس الفارق لصالح ألافيس في الدقيقة 56، ثم جاء الهدف الثالث فى الدقيقة 63 بشكل رائع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يضيف لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 75 .

وبهذه النتيجة ينفرد برشلونة بصدارة الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى سيواجه أتلتيكو بلباو غدا الأحد.

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