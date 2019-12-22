إنتر ميلان يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو

اشتعلت حدة المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) السبت بين فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، بعد اكتساح "النيراتزوري" ضيفه جنوى برباعية نظيفة في الجولة 17 من المسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف على يوفنتوس، بينما تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.

وعاد إنتر إلى صدارة الترتيب بعد أن كان يوفنتوس في المركز الأول عقب فوزه في مباراة مقدمة من المرحلة الجارية على سامبدوريا 2-1، حيث خاض فريق السيدة العجوز المباراة قبل بداية المرحلة بسبب ارتباطه بخوض مباراة السوبر الإيطالية أمام لاتسيو غدا الأحد في الرياض.

وسجل رباعية الإنتر: البليجيكي روميلو لوكاكو (31 و74)، وروبيرتو غاليارديني (33)، وسيباستيانو إسبوزيتو (64 من ضربة جزاء).

وكان أودينيزي حقق انتصارا مثيرا وتغلب على كالياري 2-1 امس السبت.