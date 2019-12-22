كيف تتعافى من إصابة العضلات وإجهادها؟

تتراوح إصابات العضلات من التقلصات البسيطة إلى الإجهاد، ويعتمد الوقت اللازم للتعافى من إصابة فى العضلات على عدة عوامل منها نوع وحجم الإصابة، وصحة الشخص وحالته البدنية، والنظام الغذائى الذى يتبعه.

ما هى إصابة العضلات؟

تتراوح إصابات العضلات من التقلصات البسيطة إلى إجهاد العضلات.

نصائح تساعدك على التعافى من إصابة العضلات:

１- استخدم الثلج

ضع الثلج لمدة بضع دقائق لتقليل الالتهاب على المنطقة المصابة وكرر العملية ثلاث مرات في اليوم.

الثلج مفيد أيضا للإصابات بسبب تأثيره على تضييق الأوعية، وبالتالى فهو يقلل من تدفق الدم في المنطقة المصابة، ويعمل كمسكن للألم ومضاد للالتهابات، ورفع الجزء المصاب لأعلى يساعد أيضا على تسريع التعافى.

２- الراحة للشفاء من إصابة العضلات

إذا كنت تستريح بما فيه الكفاية فسوف تلتئم بسرعة، غالبًا ما تكون مجرد إصابة في العضلات، وهذا هو السبب في أن عدم المبالغة في إفراط استخدام العضلات كافية لاستردادها في أسرع وقت ممكن.



ومع ذلك يجب أن تعلم أن الراحة تمنع الإصابة من التكرار في المستقبل أو أن تصبح مزمنة.

３- تمارين العلاج الطبيعى

يمكن أن يساعدك العلاج الطبيعى على التعافى من إصابتك بشكل صحيح والتوصية بأفضل التمارين لك. بعد ذلك إذا كانت إصابتك أكثر حدة فيجب عليك زيارة أخصائي علاج طبيعي أو متخصص في المنطقة.



ويجب عليك القيام بالتمارين التى تحتاجها لاستعادة كتلة العضلات وتقوية عضلاتك. وإذا لم تقم بذلك فإنك تواجه خطر التعرض لإصابة أخرى في نفس المكان.

４- الحفاظ على رطوبة جسمك للتعافى من إصابة العضلات

الحفاظ على رطوبة جسمك بشرب الماء يساعد على سرعة التعافى والشفاء.