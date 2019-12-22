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5 فوائد هامة لتناول السماق

22 كانون أول / ديسمبر 2019 04:30

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نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات فأن السماق من أكثر أنواع التوابل التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والأمراض ، فضلا عن ذلك فأن له فوائد عديدة للوقاية من الأمراض السرطانية، وحسب ما ذكره موقع Seaofherbs فأن فوائد السماق هى:

1: يعتبرالسماق من أشهرأنواع التوابل التى تحتوى على نسبة عالية من العناصروالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات والعدوى.

2:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحله دور فعال فى الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات واضطرابات المعدة.

3:له دور فعال فى الوقاية من الأمراض السرطانية والأورام التى يتعرض له البعض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

4:يحتوى السماق على بعض الفيتامينات التى تعمل على علاج تشنجات البطن وألم الحيض حيث أنه يعمل على تسكين الألم وتخفيف الالتهاب.

5:يعتبرالسماق من أفضل أنواع التوابل التى تحافظ على صحة الكلى وتعمل على تفتيت الحصوات والالتهابات.

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