مصادر البروتين الأخرى غير اللحمة

قالت جمعية القلب الأمريكية، سواء كنت تفكر في تناول كميات أقل من اللحوم، أو التخلي عنها تمامًا، فإن الفوائد واضحة، حيث انها تحسن الصحة، وتمنع الاصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الدهون، وداء السكري من النوع الثانى، العديد من أنواع السرطانات.

غالبًا ما يتم تحميل اللحوم بالكوليسترول، والدهون المشبعة، والتي تؤدي دور البطولة في ضعف صحة القلب، وغالباً ما تحتوي اللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المصنع اللانشون على الكثير من الصوديوم، من ناحية أخرى، يمكن أن تكون اللحوم الخالية من الدهن والدواجن الخالية من الجلد والأسماك مصادر جيدة للبروتين.

معرفة كيفية إدارة هذه الايجابيات والسلبيات يستغرق قليلا من الوجبات المنزلية، حيث أن اتباع نظام غذائي نباتي تماما، حيث يتم استبعاد اللحوم، ، ومنتجات الألبان، والبيض، أي شيء يأتي من حيوان.

وقال جمعية القلب، يأكل النباتيون أيضًا نظاما غذائيا نباتيا، لكن قد تشمل قائمتهم على الألبان والبيض.

وأضافت، أن أسلوب الطبخ عادة ما يركز على الأطعمة النباتية، ولكنه قد يتم تضمين اللحوم، ولكنها عادة ليست الشىء الرئيسي فى الوجبة.

بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تختاره، فقط تذكر أن التخلص من اللحوم لا يعني إزالة البروتين، هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تملأ القائمة، مثل المشروم، والعدس، والحمص، ومعظم الحبوب، والبقوليات، وهل تعلم أن هناك العديد من مصادر الخضروات الجيدة للبروتين؟ مثل، الخرشوف، القرنبيط، والذرة، والبطاطس، والفلفل، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، واللفت، كلها توفر كمية جيدة من البروتين، في الواقع، كل نبات نأكله يحتوي على بعض البروتين، لذلك قد تحصل على ما يكفي من البروتين بدون اللحوم.

وقالت الجمعية، ليست كل الوجبات الغذائية النباتية صحية، فقط تأكد من أنك لا تحل محل اللحوم مجموعة من بدائل اللحوم المصنعة، أو "الوجبات السريعة غير المرغوب فيها، مؤكدة إن المفتاح هو إضافة الأطعمة النباتية عالية الجودة، والتى تحتوى على العديد من المغذيات.

في الواقع، أظهرت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة النباتية، ذات الجودة العالية في المقام الأول (مثل الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والمكسرات) يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، من تناول الأطعمة النباتية ذات الجودة المنخفضة في المقام الأول، مثل الفاكهة، العصائر، والحبوب المكررة، والبطاطس، والحلويات، وخلص الباحثون إلى أنه حتى لو كنت قد أكلت نظامًا غذائيًا سيئًا طوال نصف حياتك، فإن إضافة المزيد من الأطعمة النباتية الصحية كشخص بالغ يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

التبديل..

وتنصح جمعية القلب الأمريكية، بالبحث عن بعض الوصفات النباتية الجذابة التي يسهل إعدادها، اختار المكونات والنكهات التي تعرف أن عائلتك ستستمتع بها، جرب الوجبة الخالية من اللحم مرة واحدة في الأسبوع، ثم أضف المزيد من الأيام بعد الاعتياد عليها، موضحة أن صحة القلب ستتحسن، وكذلك سيحدث انخفاض فى محيط الخضر.