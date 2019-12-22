العثور على سمكة نادرة تقف على زعانفها وتتغذى على سمك أكبر منها مرتين

التقطت مجموعة من العلماء في رحلة بحثية استغرقت عامًا لقطات لأسماك نادرة في أعماق البحار على بعد 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط فى خليج المكسيك، حيث يمكنها استخدام زعانفها كأنها أقدام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن أن ينمو المخلوق الطويل المسطح الذي يطلق عليه Schaefer's anglerfish إلى حوالى خمسة أقدام ويزن حوالي 110 رطل.



كما أنه ذو جلد كثيف ولامع بنمط مرقش متميز يسمح له بالاندماج في محيطه الغامض في أعماق البحار، حيث يعيش على نظام غذائي من الأسماك الأخرى ويمكن أن يستهلك الحيوانات البحرية التى تساوى ضعف حجمه تقريبًا.



وتم اكتشاف السمكة على بعد حوالى 300 قدم تحت سطح المحيط بالقرب من Dry Tortugas، وهي جزيرة صغيرة في خليج المكسيك.



وكانت واحدة من المحطات النهائية في رحلة استكشافية لمدة عام قام بها المكتب الوطني لاستكشاف المحيطات والبحوث التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا".



وكتبت وكالة نوا في وصف للمهمة، أن هذه المنطقة بها موائل واسعة في قاع البحار ومياه البحر في قاع عميق، إضافة إلى خصائص جيولوجية فريدة من نوعها، ونظرًا للعمق الشديد الذي يفضلونه ، استخدم الباحثون مركبة تعمل تحت الماء (ROV) عن بُعد لاستكشاف قاع البحر.

