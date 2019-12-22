سلطعون يدخل إلى أذن شاب كان يستريح على الشاطئ

خضع شاب يبلغ من العمر 38 عاما لعملية بالمنظار لإزالة مخلوق بحري دخل إلى أذنه في الوقت الذي كان يسترخي فيه على الشاطئ.

فشل في بداية الامر في معرفة سبب الانزعاج الذي عاناه من أذنه، ليشعر سريعا بوجع كبير، ليقوم بالذهاب إلى إحدى المستشفيات، حيث خضوعه لفحص تبين أن سلطعونا صغيرا قد دخل إلى أذنه وتحديدا إلى قناة الأذن اليمنى.

وتورمت قناة الأذن وضاقت بشدة حول السلطعون، ليتمكن الأطباء من إزالة الحيوان البحري باستخدام منظار طبي دون الإضرار بالأذن.

الطبيب المشرف على العملية قال إن المريض كان محظوظا لعدم تضرر أذنه، بحسب مانقل موقع gulfnews.

وقال الشاب إنه لم يتخيل أن يكون وراء هذا الوجع سلطعون، و”شعرت بالقلق عند معرفتي وخشيت أن تكون أذني قد تضررت، ممتن لتصرف الطبيب السريع والذي قام على تهدئتي وعلاجي بسرعة”.