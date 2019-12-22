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اكتشاف نوع جديد من القرود فى البرازيل بعد إزالة الغابات

22 كانون أول / ديسمبر 2019 04:48

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تم اكتشاف نوع جديد من القرود في هضبة باريسيس بجنوب غرب البرازيل بعد إزالة الغابات بموطنها، وهى نوع من أنواع القرود تيتي، وقد تم توثيق القرود الجديدة لأول مرة في عام 1914، ولكن تم تصنيفها بشكل خاطئ لأن فراءها الداكن جعلها تشبه نوع تيتي الأسود اللامع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم الاكتشاف في البداية بواسطة الباحثة Mariluce Messias من جامعة روندونيا الفيدرالية، التي بدأ دراسة قرود تيتي في المنطقة في عام 2011.

وقد درست الباحثة كيف ستؤثر وتيرة إزالة الغابات السريعة في المنطقة على أعداد القرود المحلية، وبدأت تلاحظ بعض الاختلافات غير المعتادة في تلوين الفراء بين القرود، فكان لبعضهم بقع بنية حمراء على ظهورهم مع بقع بيضاء على صدورهم.

وجمعت الباحثة عينات جينية من بعض هذه القرود واختبرتها ضد عينات من الحمض النووي لعشرة أنواع أخرى من القرود الإقليمية، بما في ذلك تيتي الأسود.

وأكدت النتائج أنها اكتشفت بالفعل نوعًا جديدًا، وفي حين أن الأنواع كانت جديدة بالنسبة للعلماء، فقد كانت مألوفة لدى السكان المحليين الذين أطلقوا عليها اسمها "otôhô".

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