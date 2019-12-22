أخطر 50 كلمة مرور خلال 2019.. احذر منها

كل عام تقوم شركات أبحاث الأمن السيبراني بتحليل الأسباب الرئيسية للهجمات الإلكترونية، ويظل اختراق البيانات الشخصية وكلمات المرور هو الشكل الأساسي الذي يعتمد عليه مجرمى الإنترنت.

لكن رغم ذلك لا يزال الكثير من الناس يحتفظون بكلمات مرور يسهل مهاجمتها، ففى عام 2019 وصلت شركة خدمات الأمن Splash Data إلى 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها لإصدار 50 كلمة مرور تمت مشاركتها بواسطة المتسللين، وهذه هى كلمات المرور الخمسين الأكثر خطورة في عام 2019 والتي يجب على المستخدمين أن يتوقفوا عن استخدامها:

123456

123456789

qwerty

password

1234567

12345678

12345

iloveyou

111111

123123

abc123

qwerty123

1q2w3e4r

admin

qwertyuiop

654321

555555

lovely

7777777

welcome

888888

princess

dragon

password1

123qwe

666666

1qaz2wsx

333333

michael

sunshine

liverpool

777777

1q2w3e4r5t

donald

freedom

football

charlie

letmein

!@#$%^&*

secret

aa123456

987654321

zxcvbnm

passw0rd

bailey

nothing

shadow

121212

biteme

ginger