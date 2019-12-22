أخطر 50 كلمة مرور خلال 2019.. احذر منها

كل عام تقوم شركات أبحاث الأمن السيبراني بتحليل الأسباب الرئيسية للهجمات الإلكترونية، ويظل اختراق البيانات الشخصية وكلمات المرور هو الشكل الأساسي الذي يعتمد عليه مجرمى الإنترنت.
لكن رغم ذلك لا يزال الكثير من الناس يحتفظون بكلمات مرور يسهل مهاجمتها، ففى عام 2019 وصلت شركة خدمات الأمن Splash Data إلى 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها لإصدار 50 كلمة مرور تمت مشاركتها بواسطة المتسللين، وهذه هى كلمات المرور الخمسين الأكثر خطورة في عام 2019 والتي يجب على المستخدمين أن يتوقفوا عن استخدامها:
123456
123456789
qwerty
password
1234567
12345678
12345
iloveyou
111111
123123
abc123
qwerty123
1q2w3e4r
admin
qwertyuiop
654321
555555
lovely
7777777
welcome
888888
princess
dragon
password1
123qwe
666666
1qaz2wsx
333333
michael
sunshine
liverpool
777777
1q2w3e4r5t
donald
freedom
football
charlie
letmein
!@#$%^&*
secret
aa123456
987654321
zxcvbnm
passw0rd
bailey
nothing
shadow
121212
biteme
ginger