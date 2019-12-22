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مستشفى الدرة تنقذ حياة طفلة مصابة بورم كبير في الصدر

22 كانون أول / ديسمبر 2019 05:07

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غزة-الرأي

 استقبل قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة للأطفال علي وجه السرعة الطفلة (م. أ. ع) من بيت حانون ، حيث وصلت الطفلة بحالة ورم كبير في الصدر مما سبب لها ضغط علي القصبة الهوائية و فشل في التنفس وهبوط حاد في ضغط الدم.
بدوره،أوضح الدكتور زياد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدر ة بعد استبيان طبيعة الورم وأسبابه وطرق علاجه تم عمل خطة علاج سريعة وحيثية مشتركة للطفلة بين أقسام ( العناية المركزة بمستشفى الدرة و قسم الأروام بمستشفى الرنتيسي و قسم الأشعة والجراحة بمستشفى الشفاء ومستشفى النجاح الوطني بنابلس) حيث تم التواصل بينهم والاطلاع علي مجريات الحالة وتطورها مع التنسيق علي تجهيز سرير لها في مستشفى نابلس علي وجه السرعة لبدء العلاج الكيميائي.
وخلال فترة التنسيق تم التعامل مع الحالة بحذر شديد ، وتم اخذ عينة من الورم نفسه تحت الخطر الشديد ، مع المحافظة علي الاستقرار التام للوظائف الحيوية وعدم حصول فشل كلوي.
وتم العمل علي تثبيت الوضع العام للطفلة والتنفس والدورة الدموية حيث ظلت علي أجهزة التنفس الصناعي وعلي ثلاث علاجات لرفع ضغط الدم.
كما تم تحويل الطفلة (م.أ.ع) بعد التنسيق المتواصل مع أطباء العناية المركزة والأورام في مستشفى النجاح حيث تم نقل الحالة بصورة ثابتة ومستقرة الي معبر بيت حانون وتسليمها باليد إلي الأطباء المرافقين باسعاف من قبل مستشفى النجاح.
وبعد وصول الحالة ومتابعتها وعمل اللازم لها أفاد الأطباء بمستشفى النجاح أن الاجراءات الأولية المناسبة قد أسهمت بشكل كبير في الحفاظ علي حياة الطفلة ومنع الفشل التنفسي والهبوط في الدورة الدموية والفشل الكلوي.

من جهتهم ، أشاد الأطباء وذوي المريضة بمستوي التعامل المميز من قبل عناية مستشفى الدرة رغم قلة الامكانيات .
وفي الوقت الحالي تتمتع الطفلة بصحة جيدة وتنفسي طبيعي بدون أجهزة وعلاجات لرفع ضغط الدم.

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