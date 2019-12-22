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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2370 ) الاحد 22/12/2019

أخبار فلسطينية﻿

عباس يدعو الفلسطينيين المتضررين من الاحتلال إلى التوجه للجنائية الدولية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو اليابان للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

«الخارجية الفلسطينية» تدين بأشد العبارات جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية المتواصلة

قاسم: منع الاحتلال وصول مسيحيي غزة للضفة "انتهاك لحقوقهم"

اختتام قمة كوالالمبور بالتأكيد على محاكمة الاحتلال

تقرير: شهيد وعشرات الجرحى في 71 نقطة تماس الأسبوع الماضي

"الثوري" يرحب بقرار "الجنائية" ويطالب بمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها للقدس المحتلة

قافلة مساعدات لغزة عبر الهيئة الهاشمية

عريقات: حملة لجمع أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية لرفعها إلى "الجنائية الدولية"

قيادي في حماس: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لأجل رفع الحصار عن غزة

​التنمية بغزة لصفا: تفاصيل صرف المنحة القطرية تتضح غدا

أخبار إسرائيلية

قناة عبرية: إسرائيل تقرر عدم التعاون مع "الجنائية الدولية" وتخشى من أوامر اعتقال لكبار قادتها

رافي بيرتس يدعو لقائمة يمينية مشتركة وحزبه يهاجمه بعد التحالف مع حزب المستوطنين

نتنياهو لـ العرب: آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام

منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار البرازيل فتح مكتب تجاري في القدس

اليابان تتعهد بدعم الاقتصاد الفلسطيني

تركيا ترحب بعزم "الجنائية الدولية" التحقيق في جرائم حرب بفلسطين

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني

بومبيو: الفلسطينيون غير مؤهلين للحصول على عضوية "الجنائية الدولية"

مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري وعلينا تأييد الفلسطينيين

أخبار عربية

الرئيس تبون: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مواجهات على الحدود الشرقية لغزة تخلف عشرات الإصابات… والاحتلال يقصف مواقع وحماس ترد:…

الأسير زهران يستعد لدخول الشهر الرابع في معركة الإضراب بوضع خطير والاحتلال يرفض…

الاستيطان يتصاعد ويلتهم مساحات واسعة من الضفة… العام الحالي كان الأعنف والخليل تحولت…

مواجهات في كفر قدوم رفضا للاستيطان والجدار… والمستوطنون يحرقون مركبات ويقتلعون الأشجار

الشرق الاوسط

البرغوثي وسعدات ويونس... أبرز 3 أسرى يطالب الفلسطينيون بالإفراج عنهم

تقرير رسمي فلسطيني يحصي 265 هجوماً للمستوطنين

الخليج الإماراتية

«الجنائية» تكسر حصانة «إسرائيل»

اليابان تتعهد بدعم الاقتصاد الفلسطيني

أسير فلسطيني يواصل الإضراب لليوم الـ90 رفضاً لـ»الإداري»

الأهرام المصرية

سويسرا تستأنف تقديم مساعداتها لـ«الأونروا»



ترحيب فلسطيني بإعلان «الجنائية الدولية» فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية

الشروق المصرية

«الخارجية الفلسطينية» تدين بأشد العبارات جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية المتواصلة

قيادي في حماس: غزة أشبه بقنبلة موقوتة

الغد الأردنية

منظمة التحرير: جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال 2019

فأر يقضم 50 الف دولار لمواطن بقطاع غزة

قادة الاحتلال يواجهون خطر الملاحقة والاعتقال الدوليين بسبب جرائمهم

الأسير أحمد زهران يتعرض للموت البطيء في سجون الاحتلال

متظاهرو مسيرات العودة.. قلوب تحن إلى البلاد المحتلة ودحر مغتصبيها

تنقل 32 ألف مسافر خلال معبر الكرامة الأسبوع الماضي

أريحا.. مؤتمر يوصي بخطة لتوحيد النيابة في غزة والضفة

"حماية": قرار الجنائية الدولية "خطوة مهمة" لإنصاف الفلسطينيين

هلال القدس يكتسح واد النيص.. والأمعري يهدر فوزا سهلاً

وفاة طفل بحادث سير جنوب القطاع

القدس المحلية

مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

حماس: الموقف الأميركي يشجع الاحتلال على مزيد من الجرائم

الصليب الأحمر ينشر برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس

مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس يختتم اجتماعه الخامس في عمّان

مستوطنون برفقة كلابهم يقتحمون برك سليمان

قوات الاحتلال تجبر مزارعين على مغادرة أرضهم شرق بيت لحم

مصرع مواطن بصعقة كهربائية شمال غزة

جامعة النجاح وغرفة تجارة نابلس تطلقان مشروع "اكثر من فرصة عمل"

مسيرة في رام الله تضامناً مع الأسرى

ضبط واتلاف 700 كغم من السمك غير الصالح للاستهلاك الادمي في نابلس

الحياة الجديدة

يحق للعائلات الفلسطينية محاكمة "إسرائيل" على جرائمها العاصمة

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني

الرئيس تبون: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية

الأيام

»المتحف الفلسطيني ينظّم مؤتمره السنوي الأوّل في ختام فعاليات معرض "اقتراب...

حكومة الاحتلال تناقش غداً فرض "السيادة" على الأغوار

»الغارديان: برنامج تجسس إسرائيلي يتنصت على مسؤولين باكستانيين

»بانكسي يعرض في بيت لحم مغارة عيد ميلاد محاطة بالجدار العنصري

وكالة صفا

جمعية أردنية تسيّر قافلة مساعدات لغزة

"العمل الوطني والأهلي" بالقدس تستنكر شروط التمويل الجديدة للاتحاد الأوروبي

رام الله: اتفاقية دعم ياباني لـأونروا بـ11.2 مليون دولار

مؤتمر بأريحا يوصي بخطة لتوحيد النيابة العامة بغزة والضفة

برنامج الأمم المتحدة يحتفل بتخريج الفوج السادس من منحة الفاخورة

بحر: فتح تحقيق بجرائم الاحتلال يوم مشهود لشعبنا وقضيتنا

ناشط طلابي لصفا: لا حوار مع إدارة جامعة بيرزيت حتى اللحظة

تقرير: الاحتلال يُوفر الأمن للمنظمات اليهودية لتصعيد اعتداءاتهم

أبو ظريفة لصفا: هكذا سيكون شكل "مسيرة العودة" بـ2020

فلسطين اليوم

سما نيوز

غزة: جامعة الازهر تصدر بيان هام للراي العام.. اليك تفاصيله

مقترح اسرائيلي يستبق تحقيق محكمة لاهاي بجرائم الاحتلال.. اعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

روسيا تؤكد على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية

عرب 48

أمن السلطة الفلسطينية يرتكب 91 انتهاكا للحريات خلال الشهر الجاري

المعبار": قسم مأساوي لعزل الأسيرات

وكالة وفا

جنين: أبو بكر والرجوب يكرمان المحررين أبو صويص وزيود..

"هلال القدس" يقسو على الترجي بستة نظيفة

أبو ردينة يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

صحف غربية تتناول قرار الجنائية الدولية بشأن التحقيق ..

أريحا: مؤتمر يوصي بإعداد خطة شاملة لتوحيد النيابة ال..

وزير الدولة الياباني يتعهد بدعم بلاده الاقتصاد الفلس..

حدث في مثل هذا اليوم

22كانون أول (ديسمبر)

2003م قيام الاستشهاديين محمد مصطفي من كتائب الأقصى و"أسعد العطي" من سرايا القدس بقتل ضابطين وجندي وإصابة آخرين قرب مغتصبة "كسوفيم".

2003م بعض الفلسطينيين الغاضبين يتهجّمون على وزير الخارجيّة المصريّ أحمد ماهر خلال زيارةٍ رسميّة له للمسجد الأقصى المبارك ، و استنكرت الفصائل الفلسطينية ، و على رأسها حماس ، حادثة الاعتداء التي تسيء إلى العلاقات الفلسطينية – المصريّة.

2002م وزارة الداخليّة الصهيونية تصدر قراراً بإغلاق جريدة "صوت الحق و الحريّة" الناطقة باسم الحركة الإسلاميّة داخل الخط الأخضر .

2000م الاستشهاديّ القسّاميّ هاشم النجار من سكان مدينة الخليل ، يفجّر نفسه في محطة سيّارات في مستوطنة "ميحولا" في غور الأردن ، فيوقع قتيلاً و عدداً من الجرحى في صفوف المستوطنين الصهاينة .

1998م تصويت البرلمان على حجب الثقة على سياسات نتنياهو حول عملية السلام المجمدة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتياهو والبرلمان يقر إجراء انتخابات مبكرة.

1987م مجلس الأمن يصدر القرار 605 الذي يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومما جاء في هذا القرار:

1985 م حريق شب في محطة للحافلات في غزة يلتهم 150 حافلة ركاب إسرائيلية.