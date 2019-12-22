الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو صافياً الى غائما جزئيا، ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث تبدأ الامطار ليلا في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى بقية المناطق، والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما وباردا الى شديد البرودة، وعاصفا، وماطرا على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.