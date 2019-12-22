91 يومًا على إضراب الأسير زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

رام الله - الرأي

يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ91 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير زهران يتواجد في عيادة سجن "الرملة"، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى "كابلان" الاسرائيلي، حيث يعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغراما من وزنه.

ولفتت إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" كانت قد أجلت جلستها للأسير زهران التي عقدت الخميس الماضي حتى الاثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.