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الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي آخر بالضفة

22 كانون أول / ديسمبر 2019 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، واستدعت آخر من بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، داهمت منطقتي الظهر وخلة العين في بلدة بيت أمر، واقتحمت منازل المواطنين واحتجزت قاطنيها، وأجرت تفتيشات بمحتوياتها مستخدمة الكلاب البوليسية، واعتقلت الأسيرين المحررين سليمان جودات بحر (19 عاما)، ومحسن محمد زعاقيق (19 عاما)، ونقلتهما لمركز عصيون الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وأضافت المصادر، أن القوات سلّمت المواطن محمود حسن الودريان (42 عاما) من منطقة جبل هندازة شق بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه.

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