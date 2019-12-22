حماية المستهلك بالشمال تنظم جولات يومية على المحلات والاسواق

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال بالتنسيق والتعاون مع شرطة بلدية بيت حانون ومباحث التموين، جولات ميدانية على المخازن والمحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الجولة اعدام 400 دجاجة غير صالحة للاستخدام الادمي بسبب المرض، بالإضافة الي اتلاف 51 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة، كما وتم ضبط برابيش غاز مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.