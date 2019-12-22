"حماية المستهلك "تنظم جولات ميدانية على ثلاجات المجمدات بغزة

غزة- الرأي

قامت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة بالتعاون مع مباحث التموين، بتنظيم جولة على ثلاجات المجمدات ومنطقة ميناء غزة ،وذلك ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وقال الزعانين، ان الطواقم التفتيشية قامت خلال التفتيش بضبط وإتلاف 50 كجم سمك نوع بلاميدة غير صالح للاستخدام بسبب الفساد عليها، واتلاف 100 كجم من الجمبري المجمد منتهي الصلاحية، واتلاف كميات اخري من الأسماك غير صالحة للاستخدام، وتم تحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الزعانين أن الهدف من هذه الزيارات التي تقوم بها طواقم التفتيش المراقبة على السلع التي يتم بيعها للمواطنين للحفاظ على صحة وامن وسلامة المواطنين.