وزارة العمل تنظم لقاءاً تثقيفياً حول استخدام أنظمة الألمنيوم في المباني

غزة- الرأي

نظَّمت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني رفح ورشة عمل حول أنظمة الألمنيوم في المباني بمشاركة مدير مكتب ميتالكو للخدمات والاستشارية المهنية السيد لبيب الريس ، وبحضور كل من مدير مركز تدريب مهني رفح م. حسن الهمص ، و مشرف قسم المعادن م. رائد ابو شهلا ، وعدد من مدربي الاقسام والعشرات من طلبة قسم أعمال الالمنيوم بالمركز.

و رحّب الهمص بالحضور الكريم، مشيراً إلى أهمية التطرق لموضوع استخدامات الألمنيوم في المباني بشكل عملي وتطبيقي من خلال استضافة أحد الخبراء في هذا المجال، نظراً لدخول مادة الألمنيوم في العديد من العناصر الإنشائية في المباني، والحاجة المستمرة للتعرف على المستجدات في هذا المجال.

من جانبه تحدث الريس عن تطبيقات استخدام الألمنيوم في المباني وأهم الأنظمة المتعلقة بالنوافذ والأبواب و الحوائط الستائرية، والدربزينات وغيرها من الأنظمة، كما تطرّق خلال حديثه إلى أشكال ومقاسات ومقاطع الألمنيوم المستخدمة، وطرق دهانها، ومميزات وعيوب كل منها والاحتياطات اللازمة أثناء عملية التنفيذ والتركيب، وطرق الفحص والاستلام.

واستعرض الريس كيفية اختيار مقاطع الألمنيوم بما يتناسب مع الظروف الجوية التي سيتعرض لها المبنى على أرض الواقع، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه الجغرافي للحائط المطلوب تنفيذ أعمال الألمنيوم عليه، لتحقيق أعلى درجات العزل الحراري وضمان عدم تسرب ماء المطر داخل المبنى.

وأكد الريس على ضرورة توصيف أعمال الألمنيوم في المناقصات الهندسية بدقة لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، وعدم حدوث خلافات بين أطراف المشروع والتي يكون ضحيتها في النهاية مالك المشروع، معتبراً استشارة مكتب استشاري فني متخصص في توصيف أعمال الألمنيوم من الضرورات الحتمية لتحقيق الكفاءة والشكل المطلوبين.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش من قبل الطلبة ومدرسي القسم، واستفسر الطلبة واصحاب المهن حول العديد من القضايا المتعلقة بمواصفات و إكسسوارات أعمال الألمنيوم والتي أجاب عليها الريس بكل وضوح.

وأعرب الطلبة واصحاب الورش عن سعادتهم بحضور اللقاء الذي أثرى معارفهم، وزودهم بالعديد من المعلومات الفنية في مجال الألمنيوم.