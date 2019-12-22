التنمية الصناعية تنظم جولة على مصانع البرجر ووحدات تجميد الدواجن

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة التنمية الصناعية جولات ميدانية على مصانع البرجر ووحدات تجميد الدواجن بمحافظه غزة.

ويأتي ذلك، في إطار متابعتها للمصانع في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتأتي هذه الجولات للمراقبة والتفتيش على السلع التي انتاجها داخل المصانع وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمستهلكين ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وتبين من الجولة التزام جميع المصانع التي تم زياراتها بالشروط الصحية اللازمة للإنتاج، وتم اخطار عدد من المصانع لاستكمال إجراءات الترخيص حسب القانون.