وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبحث مع لجان الأحياء احتياجات السكان وتطوير المدينة وكالة الرأي الفلسطينية 34 ألف يهودي قدموا لفلسطين خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية كاتس: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والقدس الدولية تعقدان مؤتمرًا علميًا بعنوان "القدس والتحديات المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على برابيش الغاز المستورد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الصناعية تنظم جولة على مصانع البرجر ووحدات تجميد الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم لقاءاً تثقيفياً حول استخدام أنظمة الألمنيوم في المباني وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك " تتلف فول راسب في الفحص المخبري برفح وكالة الرأي الفلسطينية كبار قادة الاحتلال معرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك "تنظم جولات ميدانية على ثلاجات المجمدات بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على برابيش الغاز المستورد

22 كانون أول / ديسمبر 2019 10:05

التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على برابيش الغاز المستورد
التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على برابيش الغاز المستورد

غزة- الرأي

 سحبت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية والحرفية، عينات من برابيش الغاز المستوردة.

ويأتي ذلك في إطار متابعتها للمصانع في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة قسم الصناعات المعدنية والحرفية، وحرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وآمنة.
وقال م. حسن الشاعر إن العينات التي تم سحبها سيتم فحصها بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وأضاف الشاعر أن الطواقم التفتيشية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بمصادرة عدد من أسطوانات الغاز غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، حيث تم اتلاف هذه الأسطوانات حفاظاً على امن وسلامة المواطنين.

79874276_1506837032797750_5795106171702476800_o التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على برابيش الغاز المستورد
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تجمع مبادري رفح يطالب شركة جوال بتخفيض قيمة الاتصالات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟