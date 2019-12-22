التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على برابيش الغاز المستورد

غزة- الرأي

سحبت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية والحرفية، عينات من برابيش الغاز المستوردة.

ويأتي ذلك في إطار متابعتها للمصانع في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة قسم الصناعات المعدنية والحرفية، وحرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وآمنة.

وقال م. حسن الشاعر إن العينات التي تم سحبها سيتم فحصها بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأضاف الشاعر أن الطواقم التفتيشية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بمصادرة عدد من أسطوانات الغاز غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، حيث تم اتلاف هذه الأسطوانات حفاظاً على امن وسلامة المواطنين.