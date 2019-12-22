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كاتس: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية

22 كانون أول / ديسمبر 2019 10:18

كاتس
كاتس

القدس المحتلة - الرأي

قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أنه لم ولن يتم إخلاء وهدم الخان الأحمر (القرية البدوية) شرقي القدس، خشيةً من أن يؤدي إلى بدء محاكمة جنائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأضاف كاتس خلال مقابلة مع إذاعة كان العبرية، إن مثل هذا الإجراء قد يكون "القشة الأخيرة" بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، خاصةً وأنه سيتزامن مع قرار المدعية الجنائية الدولية بوجود أسباب للتحقيق في الأعمال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما قال.

وتابع: "لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الخان الأحمر هو نقطة حساسة، يمكن أن تكون العامل الحاسم في قرار المدعية العامة بإجراء تحقيق ضد إسرائيل".

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