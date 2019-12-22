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255 ألف خلال العقد الأخير

34 ألف يهودي قدموا لفلسطين خلال 2019

22 كانون أول / ديسمبر 2019 10:24

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، إن إحصائيات الوكالة اليهودية أكدت أن 34 ألف من هؤلاء المهاجرين، وصلوا إلى فلسطين المحتلة خلال عام 2019 الجاري.

ذكرت أن الإحصائيات أظهرت أنه منذ عام 2010 حتى العام 2019، هاجر إلى فلسطين المحتلة، حوالي 255 ألف يهودي من 150دولة.

وحسب الصحيفة العبرية، حضر المهاجرين الجدد من 150 دولة بالعالم، تصدرتها روسيا، وأوكرانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا.

وأشارت احصائيات الوكالة، إلى أن حوالي 130.000 قدموا من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي، وحوالي  55000 من أوروبا، وحوالي 36000 من أميركا الشمالية، منهم 32000 من الولايات المتحدة، وحوالي 13420 من دول أميركا اللاتينية، وحوالي 10500 من إثيوبيا، وحوالي 2560 من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن إحصائيات مكتب الإحصاء المركزي في "إسرائيل"، أظهرت أنه في الفترة من 1948 إلى 2017، هاجر حوالي 732  ألف إسرائيلي من البلاد إلى الخارج.

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