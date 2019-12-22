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بلدية خان يونس تبحث مع لجان الأحياء احتياجات السكان وتطوير المدينة

22 كانون أول / ديسمبر 2019 10:28

بلدية خان يونس تبحث مع لجان الأحياء احتياجات السكان وتطوير المدينة
بلدية خان يونس تبحث مع لجان الأحياء احتياجات السكان وتطوير المدينة

غزة- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزةk مع رؤساء لجان الأحياء احتياجات السكان وسبل تطوير المدينة والنهوض بواقعها في عدة قطاعات بما ينعكس إيجاباً على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز من جودتها كماً ونوعاً.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بالبلدية أمس، القائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محمـد الأسطل، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، وممثلي لجنة حي معن، الكتيبة، المحطة، مركز المدينة، الشيخ ناصر، جورت اللوت، البطن السمين.

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة المساعدة في تطوير بعض الطرق الفرعية في الأحياء التي تتطلب تدخلاً من بلدية خان يونس من خلال تنفيذ مشاريع التعبيد والتبليط للتخفيف من معاناة المواطنين، إلى جانب تنفيذ المشاريع المستقبلية في كل الأحياء المتاخمة لمركز المدينة ومنحها الأولوية في عملية التطوير لا سيما وأن الطرق في معظم تلك الأحياء بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل بالكامل.

بدوره أكد الأسطل على دور لجان الأحياء وأهميته في دعم مسيرة التنمية المجتمعية عبر مساندة عمل البلدية التي تسعى وفق الإمكانيات المتاحة تقديم الأفضل للسكان في ظل الظروف الصعبة التي خلفها الحصار وشح التمويل الخارجي، مشيراً إلى أن البلدية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية وفق سُلم الأولويات والخطة الإستراتيجية التنموية التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي، ودراسة الإحتياجات الأكثر من ثم الأقل من أجل تحقيق شفافية العمل وعدالة التوزيع للمنح التي يتم تمويلها من الخارج.

ووعد الأسطل بدراسة مطالب اللجان ومناقشتها مع إدارة البلدية من أجل تنفيذها لاحقاً عقب تأمين الدعم المالي المطلوب، وكذلك تنفيذ بعض المشاريع الطارئة التي تتطلب تدخلاً من البلدية بشكل مباشر للتخفيف من معاناة السكان.

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