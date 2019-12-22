"الزراعة" تعقد ورشة عمل حول"مشروع منح دعم الاستثمار"

غزة- الرأي

عقدت مديرية زراعة خان يونس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) واتحاد لجان العمل الزراعى ورشة عمل حول "مشروع منح دعم الاستثمار" والذى يعتبر ضمن أنشطة برنامج تطوير الأعمال التجارية متعدد المانحين (MAP) .

وشارك في الورشة كلا من منسق مكتب الفاو فى غزة رافيل وم. أدهم الخطيب و أ.هناء صلاح،ومن إتحاد العمل الزراعى م. بشير الانقح وم. رائد جلال وم.خلدون الشنطي وم.رمزى عودة وأيمن فلفل وحوالي 160 مزارع،وريادى وجمعيات زراعية و تعاونية وشركات إستيراد وتصدير خضار وفواكه ورياديات وجمعيات نسائية.

ورحب م. أحمد النواجحة قائم بأعمال المدير بالحضور،مؤكدا على أهمية الاستثمار في النهوض بالقطاع الزراعى لما يعانيه من أضرار لحقت به جراء الحروب والكوارث الطبيعية،مشدداعلى استمرار تقديم المشاريع الداعمة لهذا القطاع.