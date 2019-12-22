" حماية المستهلك" تنظم جولات ميدانية للمحلات التجارية بالوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الوسطى، وبالتعاون ومشاركة قسم الصحة ببلدية الزهراء، جولات ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة، والتي تهدف الي متابعة كافة السلع، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية.

ويأتي ذلك، ضمن الأعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.



وأفاد مدير مكتب حماية المستهلك بالمحافظة الوسطى م. خالد النويري، أن هناك التزام من قبل أصحاب المحلات التجارية بالشروط الصحية وتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني.

وتم خلال الجول اتلاف كميات من المواد الغذائية ومواد التجميل بسبب انتهاء مدة الصلاحية.