الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للشيخ رائد صلاح اليوم

الداخل المحتل - الرأي

تُعقد في هذه اللحظات، محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة، جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح.

وتوافد العشرات من المواطنين والقيادات عن مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية والوطنية إلى المحكمة، وذلك تضامنا مع الشيخ صلاح وإسنادا له، علما أن طاقم الدفاع سيرد أيضا على الادعاءات وسيدحض بمرافعته طلب النيابة الإسرائيلية.

وقرر عشرات المتضامنين مع الشيخ صلاح من أمام مبنى المحاكم في حيفا، مقاطعة الجلسة بعد قرار للقاضي بالسماح فقط لعشرين شخصا الدخول لقاعة المحكمة وحضور مداولات الجلسة.

وقال محامي الشيخ عمر خمايسي في تصريح صحفي قبيل بدء جلسة المحكمة: "إن جلسة اليوم التي تبدأ الساعة التاسعة صباحًا سيستمع فيها القاضي للنيابة العامة الإسرائيلية وتحديدً مدة الحكم بالسجن التي تطلبها على الشيخ، وأسباب طلبها للعقوبة المشددة عليه، كونها قدمت لائحة بأربعة اتهامات له".