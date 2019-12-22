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وزارة العمل تشارك بدورة “القيادة والإدارة ( TTT )”

22 كانون أول / ديسمبر 2019 11:00

وزارة العمل تشارك بدورة “القيادة والإدارة ( TTT )”
وزارة العمل تشارك بدورة “القيادة والإدارة ( TTT )”

غزة- الرأي

شاركت وزارة العمل ممثلةً بالإدارة العامة للتدريب المهني في دورة تدريبية بعنوان "القيادة والادارة (TTT)" لمؤسسات التعليم والتدريب المهني في فلسطين،  والتي تنفذ من قبل شركة استشارات GFA والممول من مؤسسة التعاون الالماني  Giz  مكتب رام الله، و بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.


وتهدف هذه الدورة إلى اكساب جميع المشاركين المهارات القيادية واعدادهم إداريا، وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في ضوء احدث وسائل التطوير العلمية،  وكذلك تزويدهم بكيفية اعداد خطة واضحة ليصبحوا متخصصين في مجالاتهم وذلك من خلال تجارب تعليمية مكثفة.
و التحق بالدورة مدراء الدوائر ومدراء المراكز والمشرفين المهنيين حيث تستمر الدورة مدة 6 ايام.

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