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ردًا على جرائم المستوطنين

حماس تدعو لإطلاق يد المقاومة بالضفة

22 كانون أول / ديسمبر 2019 11:09

غزة - الرأي

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة المحتلة للدفاع عن شعبنا وحماية مقدراته.

وأشار القانوع في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن تصاعد اعتداءت المستوطنين ضد أهلنا في الضفة، وإتلاف مزروعاتهم، وتخريب بيوتهم، وكتابة شعارات تهدد بقتلهم وحرق ممتلكاتهم والتي كان آخرها حرق مركبتين أمس شرق قلقيلية تصعيد خطير يعكس إرهاب دولة الكيان وتطرفها.

وذكر أن هذا السلوك الهمجي لقطعان المستوطنين يتطلب مواجهتهم بكل الوسائل، وإطلاق يد المقاومة للتصدي عنهم، والدفاع عن شعبنا وحماية مقدراته، مطالبًا بإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

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