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نقل أسير مصاب بالسرطان إلى المشفى بعد تدهور حالته

22 كانون أول / ديسمبر 2019 11:18

الأسير موفق عروق
الأسير موفق عروق

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير، إن إدارة معتقلات الاحتلال، نقلت الليلة الماضية الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق (77 عامًا)، من معتقل "عسقلان" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

وذكر النادي أن الأسير عروق، وهو من أراضي عام 1948م، ثبتت إصابته بالسرطان في شهر تموز من العام الجاري، وماطلت إدارة معتقلات الاحتلال بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الكيماوي لعدة أشهر رغم ما أثبتته الفحوص الطبية، الأمر الذي فاقم من وضعه الصحي.

ولم تكتفِ بذلك بل احتجزته في "المعبار" لمدة شهر في ظروف قاهرة وقاسية، إلى جانب عدد من الأسرى المرضى، وذلك بعد عملية قمع نفذتها بحق أسرى "عسقلان" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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