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إصلاح وتأهيل الوسطى يحتفل بتخريج دورات للقرآن الكريم والسنة النبوية

22 كانون أول / ديسمبر 2019 12:01

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غزة- الرأي

نظم مركز الإصلاح والتأهيل في المحافظة الوسطى بالتعاون مع مديرية الأوقاف ودار القرآن الكريم حفل تخريج دورات القرآن الكريم والسنة والفقه لنزلاء المركز،  بحضور النائب في المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل رئيس دار القرآن الكريم والسنة وعدد من محاضرين الدورات من وزارة الأوقاف ودار القرآن الكريم والسنة.

بدوره، قال مدير مركز الإصلاح والتأهيل بالوسطى الرائد إياد الهباش " نحن نعمل بهدف إصلاح وتأهيل النزيل لكي يصبح عنصرا فعالا في المجتمع ومفيدا لأهله".

وأضاف الهباش " تم انجاز 74 دورة استفاد منها 500 نزيل خلال عام 2019 منها 30 دورة في تعليم قراءة سورة الفاتحة و10 دورات في السيرة و14دورة في فقه الصلاة وغيرها".

وقدم الرائد إياد الهباش الشكر لكل المحاضرين الذين لم يدخروا جهدا في تثقيف وتعليم النزلاء علوم الدين.

من ناحيته ، أشاد رئيس دار القرآن الكريم والسنة عبد الرحمن الجمل بجهود المركز في استغلال وقت النزلاء بما يعود عليهم بالنفع وذلك بتعلمهم القرآن الكريم والسيرة والفقه.

واضاف الدكتور الجمل " مركز الإصلاح والتأهيل هو مكان لإعادة الحساب والإصلاح من النفس فهو مكان للاهتمام بالقرآن الكريم والسنة مما يؤثر على النفس بالنفع لإصلاحها".

وفي ختام الحفل تم تكريم المحاضرين والنزلاء الذيم أتموا الدورات وايضا تم تقديم الشكر إلى قسم الإرشاد والرعاية الاجتماعية لجهوده في تنظيم الدورات للنزلاء.

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