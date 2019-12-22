الشباب والرياضة تجري قرعة بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم

غزة- الرأي

أجرت دائرة الرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة قرعة بطولة المراكز الشبابية ، لخماسيات كرة القدم ، بحضور أ . محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع ، و أ . بهاء السر مدير دائرة المراكز الشبابية ، و أ . يوسف حمتو و أحمد الكحلوت من منظمة "فور شباب" ، و بمشاركة " 8 " فرق يمثلون المراكز الشبابية وذلك بمقر الوزارة بغزة.

وستقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ، وسيحصل البطل على كأس وميداليات المركز الأول ، بينما سيحصل الوصيف على كأس وميداليات المركز الثاني .

وستنطلق البطولة يوم الأحد المقبل الساعة 9 صباحا على صالة سعد صايل بمدينة غزة ، على أن تقام المباراة النهائية بنفس المكان يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف صباحا

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها الوزارة ، خلال الفترة الماضية ، حيث نظمت بطولة الوزارات والعائلات لخماسيات كرة القدم، وبطولة المعاقين للسباحة ، اضافة لنيتها اطلاق بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة و بطولة الجمعيات والنقابات والشركات لخماسيات كرة القدم