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التوجيه السياسي ينظم سلسلة جولات ميدانية وملتقيات دعوية

22 كانون أول / ديسمبر 2019 12:08

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غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي جولات ميدانية بمحافظات غزة شملت الوسطى وخان يونس وغزة ورفح حيث استهدفت الجولات أماكن انتشار قوات الأجهزة الأمنية والشرطية وشملت كذلك" الدفاع المدني وشرطة التدخل وحفظ النظام ودائرة حراسات المؤسسات، الأمن الوطني، الأمن والحماية، هندسة المتفجرات، وشرطة المرور" بمحافظات غزة.

من جانب آخر، نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي خلال الأسبوع الماضي 4 ملتقيات طلابية بعدة محافظات شملت مدرسة الثانوية للبنات، ومدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين، ومدرسة جنين للبنين بالوسطى، ومدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات بالشمال"

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