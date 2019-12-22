بلدية خان يونس توزع 450 شتلة على المؤسسات المختلفة

غزة- الرأي

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتوزيع مجموعة من الأشتال وأشجار الزينة على مجموعة من المؤسسات الخدماتية والمدارس التعليمية والتجمعات والمراكز المختلفة وكذلك العائلات ولجان الأحياء وذلك في إطار مساعيها المختلفة لإضفاء المظهر الحضاري على مرافق المدينة المختلفة.

بدوره، أشاد رئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر بجهود البلدية في تعزيز النواحي البيئية من خلال زراعة وتوزيع الأشتال المختلفة على قطاعات واسعة من المجتمع لزيادة المساحات الخضراء حفاظاً على البيئة وتكوين ثقافات وقيم إيجابية لدعم مسيرة البناء المجتمعي.

وأوضح م. مطر أن البلدية تسعى جاهدةً للارتقاء بالواقع البيئي لمدينة خان يونس وتعزيز دور الإنسان الفلسطيني وغرس قيم المواطنة الصالحة.