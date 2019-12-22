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وفد حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا

22 كانون أول / ديسمبر 2019 12:39

وفد حماس
وفد حماس

كوالالمبور - الرأي

اختتم وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة د. موسى أبو مرزوق زيارته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد انتهاء فعاليات قمة كوالالمبور التي امتدت لثلاثة أيام متتالية.

والتقى وفد الحركة العديد من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، حيث جرى لقاء خاص مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إضافة إلى لقاءات خاصة مع عدد من الوزراء الماليزيين.

كما التقي وفد الحركة على هامش القمة عددًا من الوفود والمسؤولين من عدة دول عربية وإسلامية، وبحث معهم قضايا وحدة الأمة، وسبل تمتين روابطها، ودور الأمة المنشود في نصرة القضية الفلسطينية.

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