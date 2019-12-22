سلطة الأراضي ووزارة العمل تبحثان مشاكل الجمعيات الإسكانية القديمة

غزة- الرأي

إجتمع كلاً من رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحه ووكيل وزارة العمل أ. موسى السماك لبحث مشاكل الجمعيات الإسكانية القديمة المقامة على أراضي حكومية خاصة عدم تشابه الأسماء المدرجة في كشوفات الجمعيات بين سجلات سلطة الأراضي ووزارة العمل وتم تشكيل لجنة لمطابقة هذه السجلات وتدقيقها ، وذلك بحضور مدير عام أملاك الحكومة م.حسن السرحي ومدير عام الوحدة القانونية في سلطة الأراضي أ. موفق علوان إلى جانب مدير دائرة الانتفاع بأملاك الحكومة أ. هاني حلاوة و أ. نبيل المبحوح مدير عام الجمعيات الإسكانية بوزارة العمل وأ. علاء الميناوي مدير عام بوزارة العمل .

كما تناول الاجتماع آليات انسحاب أعضاء الجمعيات الإسكانية وإضافة أعضاء جدد وجرى الاتفاق على عدم الموافقة على انسحاب أي عضو دون إحضار بديل كما اتفق الطرفان على أن أي تغيير في عدد أعضاء الجمعيات لن يتم دون الكشف الميداني على الجمعية وموافقة وإقرار مجلس إدارة الجمعية والاعتماد من قبل وزارة العمل حسب القوانين والأنظمة المعمول بها .

من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحه على أهمية التعاون بين سلطة الأراضي ووزارة العمل وكافة الجهات الحكومية لإنهاء ملف الجمعيات الإسكانية وتصويب الأوضاع القانونية والمالية لها في ظل البيوعات التي جرت دون تثبيتها بشكل قانوني في سلطة الأراضي ودون استكمال الأقساط المستحقة على المنتفع الأول .

