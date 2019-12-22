التعليم : فوز مدرستي ممدوح صيدم وجنين بجائزة البرمجة العالمية

غزة- الرأي

فازت كلاً من مدرستي ممدوح صيدم الثانوية للبنات بمديرية تعليم الوسطى بقطاع غزة، ومدرسة جنين بالضفة الفلسطينية، قد فازتا بجائزة البرمجة العالمية التي تُنظم من قبل خبراء مايكروسوفت الدولية للعام 2019.

بدورها ، أكدت وزارة التربية والتعليم فوز المدرستين بجائزة البرمجة العالمية والتى تعد بمثابة إنجاز عالمي جديد لفلسطين.

وحققت المدرستين النجاح من خلال عدة مشاريع برمجية نفذها الطلاب والطالبات بتفكيرهم وتصميمهم وعملهم تحت إشراف معلميهم وإدارات المدارس والوزارة التي تولي أهمية خاصة للعمل البرمجي وتعليم البرمجة والتكنولوجيا من خلال الأنشطة الصفية والمناهج الدراسية.

و شارك في المسابقة 20 دولة بمشاركة 250 من الطلاب والطالبات حول العالم ، واستطاعات فلسطين أن تحقق مراكز متقدمة من بين مجموعة كبيرة من المنافسين حول العالم.

وكانت مدرسة صيدم نفذت مبادرة بعنوان نحو مواطنة رقمية من قبل المعلمات منيرة النجار، ورجاء أبو سالم، ومنى الور وطالباتها وشاركت من خلال المبادرة في المسابقة الدولية، من خلال العمل على اللعبة التعليمية ماين كرافت كوسيلة متقدمة لتعليم الطالبات كيفية البرمجة والبناء باستخدام أوامر بسيطة مع واجهة رسومية جميلة وتفاعلية وسهلة الاستخدام بطريقة السحب والإفلات.

وفي وقت سابق عُقدت مسابقة ودية في الماين كرافت بين مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات ومدرسة الإعدادية التقنية( باولاد حفوز )من دولة تونس حيث حصلت طالبات مدرسة ممدوح صيدم على 12 نقطة مقابل 7 نقاط لصالح فريق دولة تونس.

يشار إلى أن وزارة التعليم قد حققت إنجازاً عالمياً خلال الأيام القليلة الماضية من خلال فوز بوابة روافد التعليمية ضمن أفضل 15 ابتكار تكنولوجي في مجال التعلم الإلكتروني على مستوى العالم وذلك في مُسابقة Reimagine Education العالميّة للابتكار في لندن.