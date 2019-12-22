وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية "توزع نايلون على مجموعة من الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستقبل طلبات (18) مرشحاً لجوائز التميز الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة التفاح الأساسية للبنات تنظم دورة في الإسعافات الأولية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم : فوز مدرستي ممدوح صيدم وجنين بجائزة البرمجة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي ووزارة العمل تبحثان مشاكل الجمعيات الإسكانية القديمة وكالة الرأي الفلسطينية وفد حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توزع 450 شتلة على المؤسسات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم سلسلة جولات ميدانية وملتقيات دعوية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تجري قرعة بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن حملة في كل بيت مسعف

مدرسة التفاح الأساسية للبنات تنظم دورة في الإسعافات الأولية

22 كانون أول / ديسمبر 2019 12:49

غزة- الرأي

نظمت مدرسة التفاح الأساسية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة الإسعافات الأولية لأعضاء الهيئة التدريسية والادارية في المدرسة.

وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات الجودة والاعتماد المدرسي والشراكة المجتمعية، وضمن حملة في كل بيت مسعف .

وحضر افتتاح الدورة أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية في المديرية ، أ. ماجدة أبو جهل مديرية المدرسة.

وتتضمن الدورة التي يحاضر فيها ضابط الإسعاف أ. حاتم عوض على عدة محاور منها فحص درجة الوعي للمصاب ، الإنعاش القلبي والتنفسي للكبار والأطفال الرضع إضافة الى تعريف النزيف، وأنواعه ، وطرائق وقف النزيف و أقسام الجروح ، وطرائق التعامل معها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟