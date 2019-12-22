مدرسة التفاح الأساسية للبنات تنظم دورة في الإسعافات الأولية

غزة- الرأي

نظمت مدرسة التفاح الأساسية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة الإسعافات الأولية لأعضاء الهيئة التدريسية والادارية في المدرسة.

وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات الجودة والاعتماد المدرسي والشراكة المجتمعية، وضمن حملة في كل بيت مسعف .

وحضر افتتاح الدورة أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية في المديرية ، أ. ماجدة أبو جهل مديرية المدرسة.

وتتضمن الدورة التي يحاضر فيها ضابط الإسعاف أ. حاتم عوض على عدة محاور منها فحص درجة الوعي للمصاب ، الإنعاش القلبي والتنفسي للكبار والأطفال الرضع إضافة الى تعريف النزيف، وأنواعه ، وطرائق وقف النزيف و أقسام الجروح ، وطرائق التعامل معها.