"الشباب والرياضة" تستقبل طلبات (18) مرشحاً لجوائز التميز الحكومي

غزة- الرأي

عقدت لجنة الحوافز بوزارة الشباب والرياضة اجتماعاً لتقييم أعمال الموظفين المرشحين لجائزة التميز ضمن الفئات التي أعلنت عنها الوزارة والمقرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي:" جائزة الموظف الحكومي المتميز" ، "جائزة حسن التعامل مع الجمهور" ، "جائزة توفير منح وتمويل غير الحكومي" ، "جائزة أفضل بحث ودراسة ومشروع "،"جائزة التميز لفئة المراسلين والفنيين "، "جائرة الابتكار".

بدوره، أوضح علاء الباز منسق عام لجنة الحوافز أن اللجنة استقبلت (18) طلباً للمرشحين للجائزة وستقوم بالإعلان عن النتائج في بعض الفئات للجائزة، واستكمال باقي الفئات بعد أسبوع من إعلان النتائج.

يذكر أن الاعلان عن الجائزة جاء بهدف تحسين وتطوير مستوى أداء الموظفين، والعمل على زيادة نسب الانجاز في الدوائر الحكومية، بما يحقق الرضى لدى الجمهور والمواطنين .