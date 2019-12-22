وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية "توزع نايلون على مجموعة من الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستقبل طلبات (18) مرشحاً لجوائز التميز الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة التفاح الأساسية للبنات تنظم دورة في الإسعافات الأولية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم : فوز مدرستي ممدوح صيدم وجنين بجائزة البرمجة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي ووزارة العمل تبحثان مشاكل الجمعيات الإسكانية القديمة وكالة الرأي الفلسطينية وفد حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توزع 450 شتلة على المؤسسات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم سلسلة جولات ميدانية وملتقيات دعوية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تجري قرعة بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والرياضة" تستقبل طلبات (18) مرشحاً لجوائز التميز الحكومي

22 كانون أول / ديسمبر 2019 01:00

1
1

غزة- الرأي

عقدت لجنة الحوافز بوزارة الشباب والرياضة اجتماعاً لتقييم أعمال الموظفين المرشحين لجائزة التميز ضمن الفئات التي أعلنت عنها الوزارة والمقرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي:" جائزة الموظف الحكومي المتميز" ، "جائزة حسن التعامل مع الجمهور" ، "جائزة توفير منح وتمويل غير الحكومي" ، "جائزة أفضل بحث ودراسة ومشروع "،"جائزة التميز لفئة المراسلين والفنيين "، "جائرة الابتكار".
بدوره، أوضح علاء الباز منسق عام لجنة الحوافز أن اللجنة استقبلت (18) طلباً للمرشحين للجائزة وستقوم بالإعلان عن النتائج في بعض الفئات للجائزة، واستكمال باقي الفئات بعد أسبوع من إعلان النتائج.
يذكر أن الاعلان عن الجائزة جاء بهدف تحسين وتطوير مستوى أداء الموظفين، والعمل على زيادة نسب الانجاز في الدوائر الحكومية، بما يحقق الرضى لدى الجمهور والمواطنين .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟