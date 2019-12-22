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"التنمية الاجتماعية "توزع نايلون على مجموعة من الأسر الفقيرة

22 كانون أول / ديسمبر 2019 01:07

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غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية  ممثلة في الإدارة العامة للمديريات والحماية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة انتربال الدولية، نايلون على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة.

بدوره، أكد أ. وائل الخور مدير مديرية غزة أن هذه المساعدة جاءت من باب التخفيف عن الأسر المحتاجة خاصة في فصل الشتاء، إضافة إلى مساندة هذه الأسر ومساعدتها وقت الحاجة،مثمنا عاليا دور المؤسسات الدولية والمحلية في مساعدة الأسر المحتاجة في قطاع غزة .

من جانبها، شكرت الأسر المستفيدة الوزارة على هذه المساعدة لما لها من أثر طيب وواضح في التخفيف عنهم ومساندتهم، مطالبين بمزيد من الدعم والمساعدات التي لها الدور في إعالة هذه الأسر وسد حاجاتها.

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