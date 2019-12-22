التدخل وحفظ النظام تنظم طابور أركان لكوادرها شمال غزة

غزة- الرأي

نظمت شرطة تدخل وحفظ نظام شمال غزة ، طابور أركان لكوادرها بحضور مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح بمقرها في "موقع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي" شمال قطاع غزة.

وحضر طابور الأركان مدير شرطة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة ومدير شرطة التدخل العقيد اسماعيل أبو راشد ونائبه العقيد بسام القوقا ومدير تدخل الشمال المقدم عاطف اللوح و130ضابط وصف ضابط وفورد من قوة تدخل الشمال.

بدوره، ثمن اللواء صلاح جهود شرطة تدخل الشمال التي تعتبر الدرع الوقي والحصن المتين للجبهة الداخلية مبينا أهمية الانضباط وتنفيذ تعليمات القيادة والتعامل بحكمة مع المواطنين.

كما تفقد اللواء صلاح عناصر قوة التدخل وتفقد مرافق موقع قوة تدخل وحفظ نظام الشمال.