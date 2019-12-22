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توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

22 كانون أول / ديسمبر 2019 01:21

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جرى في الجامعة الإسلامية بغزة توزيع عدد من المنح على الطلبة المحتاجين، وذلك بتمويل واشراف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية -الكويت، وتنفيذ جمعية غزي دستيك -تركيا، وعقد الحفل في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة، بحضور كل من الأستاذ الدكتور المهندس خالد الحلاق -عميد الشئون الخارجية، والدكتور هشام ماضي -نائب عميد الشئون الخارجية، والمهندس هاني ثريا -مدير جمعية غزي دستك، والأستاذ مازن النخالة -مسئول قسم الأنشطة اللامنهجية، وعدد من الطلبة المحتاجين.

بدوره، قال الأستاذ الدكتور الحلاق أن الاحتفال بتوزيع المنح جاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع غزة، مؤكدًا على أن المنح أعطت الأمل للطلبة للالتحاق بالجامعة، مشيدا بجهود الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى تقديم أعمال خيرية متعددة في قطاع غزة، والتى كان لها بصمة واضحة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة الشمسية والبنى التحتية والتعليم، وكل ما من شأنه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، لفت المهندس ثريا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت في تقديم الدعم للطلبة الجامعيين، وأثنى المهندس ثريا على حرص الجامعة الإسلامية في جمع المنح للطلبة المحتاجين.

من جانبهم، عبّر الطلبة عن شكرهم للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، مؤكدين على أن المنحة جاءت المنحة جاءت لدعم الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

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توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

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