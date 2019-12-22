مركز المعلومات الصحي: (31) ألف عملية قسطرة قلبية أجريت منذ عام 2006م

غزة- الرأي

​رصد مركز المعلومات الصحي بوزارة الصحة اجراء نحو (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ بداية تقديم الخدمة عام 2006 بمستشفى غزة الأوروبي في قطاع غزة.

وأوضح أ. هاني الوحيدي مدير المركز دور المركز في إعداد التقارير السنوية وإستقاء معلوماته من مصادرها الأولية في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية ومن ثم يتم التحقق من دقة البيانات ومعالجتها وتحليلها.

من جهته، بين د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي أن برنامج عمل القسطرة القلبية في مستشفيات قطاع غزة ساعد على انخفاض نسبة الوفيات، وما طرأ عليه من تطويربحيث أصبح بالإمكان اجراء كثير من العمليات التى لم يكن من الممكن اجراؤها في مستشفيات غزة والتي تحتاج (الدعامات والشبكات وأجهزة تنظيم ضربات القلب).