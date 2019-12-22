مجمع ناصر الطبي يجري 8675 عملية جراحية خلال العام 2019

غزة- الرأي

تمكنت الطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من اجراء 8675 عملية جراحية للمرضى منذ مطلع العام الجاري 2019.

وأفاد مدير مستشفى ناصر الطبي د. أيمن الفرا اليوم الأحد، أن من بين العمليات 400 عملية وصفت بأنها ذات مهارة نوعية ، إلى جانب 310 عملية كبرى، فيما تنوعت بقية العمليات بين المتوسطة والصغرى.

كما تعامل المستشفى وفقاً للدكتور الفرا، مع 60 مصاب من مصابي مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة خلال العام.

بدوره، بين أخصائي الجراحة العامة في مجمع ناصر الطبي د. ناهض أبو طعيمة، أن العمليات الجراحية النسائية احتلت النصيب الأكبر من مجمل العمليات بالمستشفى، تلاها قسم الجراحة العامة حيث احتل المركز الثاني من حيث عدد العمليات الجراحية، تلاهما قسم جراحة العظام في المستشفى.

وشهد العام 2019 تطوراً نوعياً في الخدمات الطبية الجراحية في مجمع ناصر الطبي، كان من بينها انشاء وحدة ترميم الكسور المعقدة ، إلى جانب افتتاح غرف عمليات جديدة وتحديث الأقسام الجراحية وذلك بعد ان تم افتتاح مستشفى الياسين بالمجمع خلال العام.

ويضم مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نخبة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية في التخصصات الجراحية المختلفة، كما عمدت وزارة الصحة على دعم المستشفى بالتجهيزات الطبية على أعلى المستويات، بما يكفل التوزيع العادل للخدمات الصحية على كافة محافظات الوطن.