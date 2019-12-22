مدير عام الشرطة يتفقد "سوق الزاوية" بمدينة غزة

غزة- الرأي:

تفقد مدير عام الشرطة، اللواء محمود صلاح، "سوق الزاوية" وسط مدينة غزة، صباح اليوم الأحد، للاطلاع عن قرب على طبيعة العمل وحركة المواطنين في السوق.

وتأتي هذه الجولة التفقدية، في باكورة سلسلة جولات في إطار المتابعة المستمرة لآلية عمل الشرطة داخل أسواق قطاع غزة، ووقوفًا على حاجات المواطنين والتجار وأصحاب المحلات، وملاحظاتهم.

ورافق اللواء صلاح خلال جولته، كلّ من مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال الديب، ومدير شرطة البلديات العقيد جهاد حمادة.

وتجوّل مدير عام الشرطة في أركان سوق الزاوية، وسوق الذهب، مُستمعاً إلى أصحاب المحلات والتجار؛ للوقوف على ملاحظاتهم التي تساهم في عملية تنظيم السوق وتطويره، بما يحفظ وأمن المواطن ويوفّر الهدوء والنظام العام.

وقال اللواء صلاح إن: " هذه الزيارة التفقدية ليست شكلية، وإنما زيارة عملية من أجل الاستماع عن قرب لملاحظات المواطنين والتجار؛ في سبيل توفير جو صحي وآمن للمجتمع، بما يوفر الأمن والاستقرار".

وأكد أن مهمة الشرطة هي العمل على راحة المواطنين والبائعين، وهي في خدمتهم على الدوام، لافتاً إلى أن سوق الزاوية "مكان تاريخي وأثري، وله نكهة خاصة، مما يستوجب من الجميع التكاتف من أجل إبقائه في أفضل صورة بما يعكس الوجه الحضاري لشعبنا".

ووعد مدير عام الشرطة بالعمل الجاد لحل الإشكاليات القائمة في السوق، والتي تم طرحها من قبل التجار، كـ "مشكلة الإنارة، والكاميرات، والعربات المتجولة، وغيرها من الإشكاليات"، لافتاً إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً في هذه الإطار.

ووجّه "صلاح"، التجار إلى تزويد الشرطة على الدوام بالملاحظات والأفكار المقترحة لتطوير عمل السوق، في سبيل تذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.

ووعد بأن يكون الدور الشرطي فعالاً على مدار الساعة داخل السوق، مُشدداً بأنه لن يتم السماح لأحد بأن يمارس التعدي على المواطنين وأملاكهم، مؤكداً أنه سيتم مساءلة كل من يخالف القانون والنظام العام.

ونوّه اللواء صلاح إلى أهمية إعادة تشكيل "مجلس السوق" وتفعيله، الذي يضم نُخبة من التجار وأصحاب المحلات؛ من أجل التواصل المستمر مع الجهات المسؤولة في قيادة شرطة المحافظة، وشرطة البلديات، وبلدية غزة؛ بما يفكك الإشكاليات القائمة ويُحقق المصلحة العامة للجميع.

وأكد أن مكاتب قيادة الشرطة مفتوحة للجميع، وأن واجبها أمام المواطنين هو الوقوف عند مسؤولياتها والقيام بواجبها على أكمل وجه، مُثنياً على الجهود التي تبذلها شرطة محافظة غزة وشرطة البلديات في تنظيم الأسواق في هذا الإطار.

بدورهم ثمَن تجار وأصحاب المحلات في السوق بالجهود المبذولة من قبل الشرطة، وخاصة شرطة البلديات في عملية تنظيم الأسواق بما يخدم المواطنين ويلبي أمنهم وراحتهم.