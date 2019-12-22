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الاحتلال يتسلم دفعة جديدة من طائرات "الهليكوبتر"

22 كانون أول / ديسمبر 2019 04:58

الاحتلال يستلم دفعة جديدة من طائرات هليكوبتر
الاحتلال يستلم دفعة جديدة من طائرات هليكوبتر

الداخل المحتل-الرأي:

استلمت وزارة حرب الاحتلال، دفعة جديدة من طائرات هليكوبتر، من الولايات المتحدة الامريكية، في إطار دعم واشنطن اللوجستي المقدم للاحتلال.

وذكر موقع "وللا" العبري، أن وزارة حرب الاحتلال أكملت عملية لوجستية معقدة لإحضار خمس طائرات هليكوبتر من نوع " سيكورسكي CH-35" امريكية الصنع.

وأشار الموقع العبري إلى أنه سيتم استخدام طائرات الهليكوبتر كقطع غيار لأسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للاحتلال.

وأوضحت انه تم تحميل الطائرات من البحرية الامريكية من ميناء في هيوستن، في رحلة استغرقت شهر ونصف، ووصلت ميناء اسدود ليلة أمس، ونقلت إلى قواعد سلاح الجو على شاحنات.

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